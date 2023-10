¿Marcelo Claure dejó Bolívar? “Necesito reflexionar”

Quiero escribirles hoy no solo como el Presidente de este gran club, sino también como alguien que ha vivido y respirado el fútbol boliviano durante los últimos 15 años. Bolívar ha sido más que un equipo para mí; es una pasión, un compromiso y una gran parte de mi vida.



Quiero que sepan que mi corazón está lleno de gratitud por el inquebrantable apoyo que nos han brindado durante todos estos años. Ustedes son la razón por la que me esfuerzo día a día para ser mejor, y su pasión y lealtad no han pasado desapercibidas.



Sin embargo, no puedo ocultar mi decepción y preocupación por la forma en que se están manejando las cosas en nuestra liga y en el fútbol boliviano en general. Hay aspectos que necesitan cambiar, y no puedo seguir siendo parte de esto si es que no hay cambios. Estoy esperando que cambios va a hacer la FBF después de las investigaciones.



Pero quiero que quede claro: mi frustración no es con ustedes, los hinchas y socios. Mi amor y respeto por cada uno de ustedes sigue intacto. Bolívar no sería lo que es sin su increíble apoyo.



En este momento, necesito reflexionar y tomar decisiones importantes sobre mi participación en el fútbol Boliviano. Es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo para recordar todo lo que hemos logrado juntos y lo fuerte que es nuestra comunidad.



Gracias por estos 15 años de lealtad, pasión y amor incondicional. Estamos juntos en esto, y no importa lo que venga, Bolívar siempre será un símbolo de fortaleza y orgullo para todo Bolivia”.