Marcelo Claure dio positivo a Covid-19 y pide consejos para combatir la enfermedad

El empresario boliviano y presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, confirmó en sus redes sociales que dio positivo a Covid-19. El líder de la academia paceña señaló que contrajo el virus después de dos años de proliferarse la cepa por todo el mundo.

“Después de evitar #COVID durante dos años, acabo de dar positivo. ¿Algún consejo?”, escribió Claure en sus redes oficiales. El mensaje está acompañado con la prueba que confirma la enfermedad.

After avoiding #COVID for two years just tested positive. Any tips ? pic.twitter.com/MPwyu7DwYH