Marcelo Claure quiere Clásico Paceño en la final de Copa y "ver quién es el verdadero campeón"

Marcelo Claure, presidente de Bolívar y destacado empresario boliviano, extendió sus felicitaciones al Club The Strongest por su reciente conquista en la Liga boliviana. A través de sus redes sociales, Claure expresó: "Ahora sí, ¡Felicidades al Club The Strongest por ganar la liga! Bien merecido." A pesar de que Bolívar no pudo mantenerse en la contienda hasta el final en el "torneo todos contra todos," el presidente mantiene la esperanza y se muestra optimista respecto a las oportunidades que se presentan en la Copa boliviana.

El equipo se encuentra actualmente en los cuartos de final de dicho torneo y se enfrentará a Universitario de Vinto en una serie que determinará si avanzan a las semifinales.



Claure compartió su entusiasmo sobre las próximas etapas de la Copa al afirmar: "Espero encontrarlos en la final de la Copa Tigo este año para ver quién es el verdadero campeón." El mandamás celeste quiere Clásico Paceño en la final.



El camino hacia la posible final no será fácil para Bolívar, ya que, en caso de superar a Universitario de Vinto, se enfrentarán al ganador entre Always Ready y Aurora en las semifinales. No obstante, el desafío no parece intimidar a Claure y su equipo, quienes aspiran a llegar a la fase definitiva del torneo.