Marcelo Claure vuelve a la MLS sumándose al grupo de propietarios del New York City FC

New York City FC anunció la incorporación del empresario boliviano Marcelo Claure al grupo de propietarios del New York City FC con una inversión equivalente a aproximadamente el 10 % del valor posterior a la inversión de la empresa. Claure fue nombrado covicepresidente del New York City FC y selló su regreso a la Major League Soccer.

Claure volverá a la MLS, después de su exitoso paso por el Inter Miami CF, club que fundó en enero de 2018. "Marcelo tiene una trayectoria fenomenal en los negocios y los deportes, y es un privilegio darle la bienvenida a nuestro grupo de propietarios", dijo Marty Edelman, covicepresidente de New York City FC.

“Con un hogar permanente para nuestro Club en el horizonte, Marcelo aportará una experiencia, un liderazgo y una energía inigualables al New York City FC en uno de los momentos más importantes y emocionantes de la historia del Club”, resaltó.

La transacción implica que Marcelo Claure adquiera aproximadamente el 10 % de las acciones de City Football Group US Holdco LLC, que ha combinado la propiedad del New York City FC y del futuro estadio del Club en Willets Point, Queens. El nuevo estadio se inaugurará en 2027.

“Estoy encantado de unirme al New York City FC en un momento tan emocionante para el fútbol en los EEUU. Con la Copa Mundial de Clubes en 2025 y la Copa Mundial en 2026 en el horizonte, creo que la MLS tiene un potencial inigualable”, dijo Marcelo Claure. “Asociarse con City Football Group y los Yankees, dos de las organizaciones deportivas más respetadas del mundo, es una oportunidad increíble”, apuntó.

Claure se suma a los accionistas fundadores del New York City FC, City Football Group y Yankee Global Enterprises. Según la nueva estructura de propiedad, la empresa matriz de New York City FC será propiedad mayoritaria en un 80 % de City Football Group, y Yankee Global Enterprises y Marcelo Claure poseerán cada uno aproximadamente el 10 % de la empresa.

“Hemos tenido el placer de trabajar de cerca con Marcelo en varios proyectos de City Football Group, y esta inversión continúa fortaleciendo su compromiso con el Grupo”, dijo Ferran Soriano, Director Ejecutivo de City Football Group. “Marcelo tiene una increíble pasión por el fútbol, por la MLS y por el crecimiento del deporte en los Estados Unidos. Comparte nuestra visión para el desarrollo del juego, y esta asociación será invaluable a medida que nos embarcamos en este nuevo y emocionante capítulo para New York City FC, avanzando hacia jugar en nuestro propio estadio en 2027”, destacó.

“Su inversión y su fe en New York City FC son un testimonio del increíble Club que hemos estado construyendo durante la última década junto con nuestros socios, los New York Yankees. Me gustaría darle oficialmente la bienvenida a Marcelo al Club, y no podría estar más emocionado por lo que podemos lograr juntos en el futuro para nuestros fieles fanáticos”, añadió Soriano.

El regreso de Marcelo Claure a la MLS

“La ciudad de Nueva York es la ciudad más grande y diversa del mundo. Para muchas comunidades inmigrantes, el fútbol es su deporte principal, y su pasión solo crecerá a medida que construyamos un nuevo estadio”, celebró Claure.

Marcelo Claure es un empresario e inversor reconocido mundialmente, conocido por su impacto transformador en todas las industrias. Es el fundador y director ejecutivo de Claure Group, una firma de inversión global multimillonaria que despliega capital propio en inteligencia artificial y tecnología, transición climática y energética, y estilo de vida y entretenimiento. Claure Group invierte directamente en empresas y a través de fondos de inversión líderes.

Claure tiene una sólida relación con City Football Group. En 2020, se convirtió en inversor de Girona FC, un club que va en la línea del New York City FC dentro de la red CFG. El boliviano encaminó al Girona a su clasificación histórica a la Liga de Campeones. En 2021, Club Bolívar, el club de fútbol boliviano más grande del que Claure es propietario y presidente, se convirtió en un club socio de CFG.

Claure también es propietario del Team Brazil, que compite en la serie E1, el primer y único campeonato de carreras de barcos eléctricos.

“Me gustaría dar la bienvenida a Marcelo Claure al grupo de propietarios del New York City FC y espero trabajar estrechamente con él en los próximos años mientras suma su profunda experiencia a la estructura de liderazgo preexistente del Club”, aseguró el presidente de los New York Yankees, Randy Levine. “En solo 10 años, el New York City FC ha alcanzado la cima de la Major League Soccer y ha desarrollado una huella profundamente arraigada en el área metropolitana. Los Yankees están ansiosos por seguir participando activamente en el futuro del Club y siguen completamente comprometidos con su trayectoria ascendente”.