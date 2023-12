Marcelo Martins analiza su futuro

El año 2024 se presenta como un período lleno de actividad para Marcelo Martins. El destacado delantero, que formó parte del club ecuatoriano Independiente del Valle en la segunda mitad de 2023, se encuentra de vacaciones en Santa Cruz, ansioso por resolver su futuro inmediato. Además de esperar con expectación la definición de su próximo destino futbolístico, se mantiene vinculado a la selección nacional de Bolivia, aunque no como jugador.



Recientemente, una fotografía circuló a través de medios relacionados con Oriente, mostrando a Martins en una reunión con el presidente del club albiverde, Ronald Raldes. Según publicó el portal RDC Deportes, se trataba de asuntos comerciales y no necesariamente de su retorno a Oriente, la amistad entre el delantero y el exdefensor alimenta la especulación sobre un posible regreso en el futuro.



Cada encuentro entre Martins y Raldes aviva las expectativas de los seguidores de Oriente, quienes sueñan con ver al 'Flecheiro' despedirse en el equipo. Aunque no se abordó específicamente su retorno en la reunión, la posibilidad parece más cercana ahora que Martins ha decidido retirarse de la selección nacional.



La incertidumbre de su nuevo club, también llega hasta la Selección. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reveló que Martins seguirá vinculado a la selección, aunque no como jugador activo después de su retiro en noviembre. Aunque se menciona la posibilidad de que asuma el rol de 'embajador' del fútbol boliviano, esa designación aún está por confirmarse.



El viernes resultó ser un día agitado, ya que la información obtenida sugiere que su posible traslado a Perú, donde el Sporting Cristal mostró interés, podría no concretarse. Todo apunta a que el destino de Martins estará entre Brasil y Arabia Saudita, siendo estos dos países las opciones prioritarias en este momento. A pesar de que aún no se ha cerrado ningún acuerdo, Marcelo Martins disfruta de días de calor en su ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra.