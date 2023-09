Marcelo Martins, capitán de La Verde: "Para que sea el partido perfecto tenemos que ganar"

"Para que sea el partido perfecto tenemos que ganar . Es el sueño que todos los jugadores tenemos", indicó el delantero. Para Martins no hay otro resultado positivo que la victoria -una histórica- ante Brasil.

Finalmente, el máximo goleador de las pasadas Eliminatorias, dijo la Selección debe salir con total confianza y concentración al campo de juego: "La confianza tiene que estar, yo no puedo venir a Brasil sentirme derrotado. Tengo que creermela para que las cosas me salgan bien. Los números no mienten, nos juegan en contra, pero son 90 minutos donde puede pasar cualquier cosa".