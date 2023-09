Marcelo Martins: “Contra Argentina fue uno de los peores partidos en años”

Marcelo Martins reapareció en los medios de prensa y rompió el silencio a una semana de la vergonzosa derrota de la Verde frente a Argentina por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.



Bolivia no fue rival para la Albiceleste y terminó cayendo goleada 0-3 en el estadio Hernando Siles de La Paz.



El ‘Flecheiro’ conversó con el programa Deporte Total y afirmó que la selección no puede volver a repetir las actuaciones de las dos primeras fechas de las clasificatorias mundialistas.



“Contra Argentina fue uno de los peores partidos en años. No podemos jugar Eliminatorias de esta forma porque nos pasarán por encima”, indicó el máximo goleador de la Verde.



El capitán de la Tricolor, también se refirió a los problemas por los que atraviesa el fútbol boliviano luego del párate por la red de corrupción y amaños de partidos.



“Hay que saber cuidar a la selección y evitar que lo externo llegue a los jugadores porque eso afecta. Somos seres humanos, no maquinas. Si el fútbol boliviano está pasando por una crisis, eso afecta a todos”,dijo.



Finalmente expresó su deseo de que los torneos en Bolivia se reanuden a la brevedad posible.



“Espero que el torneo en Bolivia arranque lo antes posible para que todo mejore y los jugadores puedan tener ritmo”, concluyó.