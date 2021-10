Marcelo Martins: “El cuarto o quinto lugar es lo que quiere Bolivia”

Escucha esta nota aquí

Los tres puntos que Bolivia sumó ante Perú motivó notoriamente a los integrantes de la Verde, que ahora ponen la mirada en Paraguay, selección a la que recibirán el jueves (16:00), en el estadio Hernando Siles de La Paz, por una nueva fecha de las eliminatorias mundialistas.

El capitán de la selección boliviana y goleador de las eliminatorias con ocho tantos, Marcelo Martins, reconoció lo importante que será sumar los tres puntos para seguir con chance de pelear un cupo para Catar 2022.

“Nosotros siempre estamos obligados a sumar de local, porque hemos perdido puntos en casa y ahora tenemos la oportunidad de rescatarlos para nuestro objetivo que es la clasificación al mundial. Yo lo veo de una manera muy clara, que si ganamos nos metemos de nuevo en la pelea por la clasificación, el cuarto o quinto lugar es lo que quiere Bolivia”, dijo Martins.

El goleador histórico reconoció que se sufrió para ganarle Perú en los minutos finales del encuentro. “Muchas veces el sufrir de esta manera te hace tener un grupo, un equipo, que no solo dependa de un jugador. Aunque nos quedamos con un jugador menos, estábamos unidos y no dejamos de intentar. Parecía que la pelota no quería entrar, no estábamos en nuestro día”, agregó.

El ‘Matador’ tuvo palabras de elogio para Ramiro Vaca que fue el autor del único gol con el que Bolivia derrotó a Perú y también para el arquero visitante Pedro Gallese.

“Su arquero fue increíble, hizo un montón de atajadas y mantuvo el cero. Ahora nosotros debemos cambiar el chip lo más rápido posible y que esta confianza transmita para hacer un mejor partido el jueves”, manifestó.

Finalmente, Marcelo Martins pidió el apoyo del público y dijo que su deseo es ver que las graderías del estadio Hernando Siles estén llenas este jueves contra Paraguay.

“La selección necesita del apoyo de la gente, del pueblo, queremos llenar el Hernando Siles, que puedan jugar con nosotros el próximo partido, los estoy convocando para que vengan al partido, nosotros vamos a dejar todo para ganar los tres puntos”, enfatizó.

Fecha 12 (14 de octubre)

Bolivia 16:00 Paraguay

Colombia 17:00 Ecuador

Brasil 19:30 Uruguay

Argentina 19:30 Perú

Chile 20:00 Venezuela

