Marcelo Martins: “Es el momento de pensar en ganar todos los partidos”

Escucha esta nota aquí

En la triple fecha de las eliminatorias que se avecina, Bolivia está obligada a sumar puntos con el objetivo de mantener la chance de pelear un cupo para el Mundial Catar 2022. Así lo entiende el goleador y capitán de la Verde, Marcelo Martins, quien es uno de los 26 convocados para el partido ante Ecuador, el jueves (20:30) en Guayaquil.

“Bolivia se juega todo, es el momento de pensar en ganar todos los partidos, obviamente que no será fácil, son partidos difíciles contra rivales que también necesitan ganar”, dijo el delantero del Cruzeiro.

La Verde se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos, luego de nueve fechas disputadas hasta el momento.

“Nosotros somos conscientes del momento que estamos viviendo, hemos regalado puntos importantísimos, algunas veces jugando bien y otras jugando mal, pero sabemos lo que tenemos que buscar para ir al Mundial y este partido ante Ecuador es importante para nosotros”, agregó el ‘Matador’.

El delantero boliviano es titular en el Cruzeiro de Brasil y además es el goleador de las eliminatorias con 8 tantos. También se ha convertido en estas eliminatorias en el máximo artillero histórico de la Verde con 27 goles.

“Me siento bien, creo que estoy pasando un gran momento futbolístico y físico, me he preparado bastante para este momento y espero seguir ayudando a la selección”, expresó.

Pese a la mala posición de la selección en las eliminatorias, Marcelo Martins considera que la posibilidad de clasificar al Mundial está intacta.

“Para mí sí, para mí sigue intacta. Yo tengo mucha fe que podemos cambiar el panorama en estas tres fechas que se vienen, esperemos que podamos presentar un juego competitivo de grupo, porque eso gana partidos y hay que seguir trabajando mientras haya oportunidad”, enfatizó.

El goleador adelantó que Bolivia entrará a ganar a Ecuador en Guayaquil, partido en el que estará presente, ya que se dudaba de su asistencia debido a que se encuentra con una tarjeta amarilla y corre el riesgo de ser amonestado y no jugar contra Perú en La Paz, el 10 de octubre.

“Tengo una amarilla y para mí no hay diferencia, yo voy a seguir jugando como se debe, estoy a disposición de la selección, hay que ser profesional como lo soy siempre y dejarlo todo en la cancha, hay que estar tranquilo y no pensar en ello”, aseguró.

Fecha 11 (7 de octubre)

Uruguay 19:00 Colombia

Paraguay 19:00 Argentina

Venezuela 19:30 Brasil

Ecuador 20:30 Bolivia

Perú 21:00 Chile Lea también Fútbol La Verde se entrenó en Santa Cruz con 24 de los 26 convocados para visitar a Ecuador Se incorporaron Carlos Lampe y Ramiro Vaca. El trabajo se realizó en el estadio Tahuichi Aguilera. El viaje a Guayaquil será este martes

Lea también Fútbol Jeyson Chura fue desafectado de la selección nacional El delantero, que era una de las alternativas para los partidos de local ante Perú y Paraguay, quedó al margen por lesión

​