Marcelo Martins no continuará en Independiente del Valle

Marcelo Martins cerró su ciclo en Independiente del Valle. El delantero nacional que un penal en la final de la LigaPro frente a Liga de Quito, no está en los planes de la dirigencia para la para la próxima temporada.



“Marcelo Martins cumplió su contrato, no será renovado. Tenemos una conversación pendiente con Cristian Pellerano, él ya se fue a Argentina, regresa y nos sentaremos a charlar”, afirmó Santiago Morales, gerente de Independiente, en una entrevista con radio La Red de Ecuador.



Él ‘Flecheiro’ arribó al Matagiantes’ en marzo del presente año proveniente de Cerró Porteño. Con la camiseta negra y azul disputó 26 encuentros, sumando el torneo local y la Copa Libertadores, donde solo marcó cuatro goles.



¿Dónde jugará Martins en 2024?



Todo parece que indicar que Marcelo Martins vestirá los colores de un equipo peruano en 2024.



“Hay sondeos de de equipos de Perú, es cierto, pero no he hablado directamente con ninguno de ellos”, dijo el mismo jugador a Radio U, programa partidario a Universitario de Deportes.



En los últimos años, el delantero de 36 años estuvo en el radar de clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y el propio Universitario.