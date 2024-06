Marcelo Martins : “No podemos exigirles, si la exigencia en Bolivia no es como en Europa" (video)

En la mitad del segundo tiempo, Marcelo Martins, opinó sobre lo que estaba viendo en el debut de Bolivia en Copa América y no se guardo nada.



El Flecheiro, con el partido en la pantalla a sus espaldas, opinó que a la selección no le estaba yendo bien en el partido, que hay que seguir trabajando.



El goleador de la Verde que fue criticado muchas veces dijo que la gente pide recambio y que eso requiere procesos y tiempos largos.



Y es que el debut de Bolivia es el primer partido oficial que Martins se pierde desde su alejamiento en noviembre pasado. Marcelo, a modo de descargo, enfátizó que no se puede exigir más a los seleccionados si en Bolivia las exigencias de la competencia están tan lejos del parámetro europeo.



El Matador finalizó con ideas de esperanza. Se paró en sus casi 20 años de alta competencia y dijo que hay que ver cómo mejorar. Que espera un proceso serio y que se invierta para para ello.