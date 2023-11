Marcelo Martins recibió reconocimiento por destacada carrera y aporte al fútbol boliviano

“Tu trayectoria indiscutible, lo que has hecho por el futbol boliviano en nuestro país representando a la selección y lo que has logrado profesionalmente, los títulos que has ganado; nos has hecho sentirnos orgullos de un boliviano que ha puesto en alto el nombre de este país. Santa Cruz te lo agradece”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic.



Marcelo Martins, expresó su agradecimiento, destacando los 16 años de arduo trabajo y múltiples logros. Compartió su deseo de que este reconocimiento no solo sea para él, sino también para cada uno de sus compañeros, sirviendo como fuente de inspiración. Con gratitud, mencionó que este gesto lo motiva a seguir trabajando.