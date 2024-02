El Matador fue claro al señalar que su visita no tuvo nada ver con una posible incorporación al club que lo lanzó al profesionalismo.

“No hay nada de eso, nosotros estamos acá para visitar a la institución, a esta casa que siempre me recibió muy bien, a los jugadores que conozco, también al profe (Rodrigo Venegas) con el que también tengo buena amistad de antes”, expresó Martins en rueda de prensa.

El goleador histórico de la selección boliviana de fútbol aún no tiene equipo para la presente temporada, pero reconoció que está estudiando con calma las ofertas que se le presentan.

En la parte final de su intervención, Marcelo Martins reveló que tiene propuestas del fútbol uruguayo y aunque no lo dijo se sabe que el más interesado es Liverpool. También, se conoció en las últimas horas que el Cruzeiro de Brasil lo quiere tener de vuelta.