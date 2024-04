Marcelo Martins se despedirá del fútbol este domingo, con un homenaje en el Cruzeiro

La ceremonia se llevará a cabo en la previa de la gran final del torneo estadual de Minas Gerais, que enfrentará al Cruzeiro con el Atlético Mineiro. Será la revancha, hace una semana igualaron 2-2 en el partido de ida. El balón empezará a rodar a las 14:30 HB, por lo que se estima que Marcelo será homenajeado alrededor de las 14:00 HB. Extraoficialmente, se confirmó que el ex delantero de la selección boliviana no tendrá minutos en el encuentro.



“Aquí empecé y aquí voy a terminar”, fueron las palabras de Martins en su presentación oficial en el Cruzeiro. Sin embargo, no todo terminará en Belo Horizonte. El jugador aseguró que retornará a Bolivia para participar en un partido de despedida con la camiseta de Oriente Petrolero, el club que lo vio surgir en el profesionalismo.