Marcelo Martins y Gustavo Costas participaron en la votación de los premios The Best

Marcelo Martins y Gustavo Costas dijeron presente en los premios The Best de la FIFA. El ex capitán de la Verde y el entrenador argentino representaron al país en el galardón que ganó el argentino Lionel Messi por tercera vez.



Ambos emitieron su voto en la categoría de mejor jugador y mejor entrenador. El ‘Flecheiro’ se inclinó por Erling Haaland, Julián Álvarez y Kilyan Mabppe, mientras que el ex director técnico de la selección nacional optó por Lionel Messi, Haaland y Álvarez.



En la elección al mejor entrenador, el delantero cruceño votó por Pep Guardiola, Luciano Spalletti y Xavi Hernández.