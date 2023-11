Marcelo Martins y las dos veces que dejó a la Selección boliviana

¿Qué pasó en 2015?

Todo eso ahuyentó primero a Ronald Raldes y luego a Marcelo Martins. El mismo delantero comentó entre 2015 y 2016 que "mientras Baldivieso siga yo no vuelvo a la Selección, y muchos jugadores piensan igual no solo soy yo", "Creo que Baldivieso no tiene condiciones para estar a la cabeza de la selección y que no existe el clima para comandar a los atletas, a quienes él trata abiertamente con desprecio", y "no voy porque no comparto con la filosofía de quien hoy está al mando del plantel".