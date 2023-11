Marcelo Martins y su último partido oficial en el Hernando Siles

En una tarde cargada de emociones y aplausos, el delantero estrella de la Selección boliviana, Marcelo Martins, se despidió de los hinchas en su último partido de local, marcando el cierre de una destacada carrera internacional con la camiseta de La Verde.



Con un total de 107 partidos (serán 108 después de Uruguay) defendiendo los colores de Bolivia, Marcelo Martins deja un legado imborrable.



Es el máximo goleador histórico de la Selección con 31 tantos. Su impacto en el fútbol boliviano es innegable, y su contribución a lo largo de más de una década ha sido clave para que los más pequeños encuentren ilusión.



Martins, de 36 años, no solo fue figura en Bolivia, sino también en todo el continente sudamericano. En las Eliminatorias Sudamericanas logró posicionándose como el tercer máximo goleador, solo superado por dos gigantes del fútbol mundial, Lionel Messi y Luis Suárez. Son 31 goles para el argentino, 29 para el uruguayo y 22 para el boliviano.



Esta hazaña no solo resalta su destreza frente al arco, sino también su habilidad para competir a nivel internacional en una región conocida por la intensidad y calidad de su fútbol.



El encuentro de despedida, que tuvo lugar en el Estadio Hernando Siles de La Paz, estuvo lleno de momentos emotivos. Antes del pitido inicial, se rindió homenaje a Martins por su dedicación y logros, reconociendo su papel como líder y referente indiscutible del equipo. El público, agradecido, le brindó una ovación que resonará en la memoria del delantero por siempre.



Con su retiro de la Selección boliviana, Marcelo Martins deja un vacío difícil de llenar. Su legado no solo se mide en números, sino en el impacto duradero que ha tenido en el fútbol boliviano y en la inspiración que ha proporcionado a las generaciones futuras de jugadores.