Marcelo Suárez afirmó que, ganando todo de local, “iremos al Mundial”

Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil son los cuatro partidos restantes que tiene en casa la selección boliviana en las Eliminatorias Sudamericanas, de los cuales debe ganar cada uno de ellos para clasificarse a la próxima Copa del Mundo. “Ir al Mundial 2026 es una gran ilusión para todos los bolivianos, y como decía, si ganamos todo de local, vamos a ir”, manifestó este lunes Marcelo Suárez, defensor de la Verde, en zona mixta.



Suárez también se refirió al partido frente a Ecuador en Guayaquil, encuentro en el que su presencia no está del todo garantizada, ya que se encuentra en capilla y, en caso de ser amonestado, se perdería el encuentro contra Paraguay en El Alto. “No pasa por mi cabeza el tema de la amarilla; si me toca jugar, lo haré de la mejor manera y si me sacan amarilla, lastimosamente me tocará descansar, pero daré el 100% en cada partido”, aseguró.



Asimismo, habló acerca de las fortalezas del combinado ecuatoriano, catalogándolo como un rival “muy físico”.



“Es un gran equipo; tiene jugadores muy potentes y fuertes. Es una selección dura y con muchos atributos físicos. Estamos analizando a detalle sus virtudes y debilidades”, añadió.



Finalmente, volvió a hacer énfasis en los partidos en condición de local y ratificó que el partido a ganar este año es frente a los paraguayos. “Tenemos que ganar de local; esa es la mentalidad. Luego, en el llano ya demostramos que podemos jugar de igual a igual; hay un gran equipo”.