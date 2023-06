Marcelo y Felipe Melo, listos para guiar al 'Flu' en duelo clave de Libertadores

El 'Flu' de Fernando Diniz llega desinflado a la última jornada del Grupo D tras un sorprendente inicio de temporada, en el que se transformó en el equipo sensación de Sudamérica.



Su arrasador comienzo copero, con tres triunfos en línea, se fue difuminando hasta poner en riesgo su liderato y la clasificación: perdió sus dos últimos juegos de Libertadores y en los últimos diez choques de todas las competiciones apenas consiguió dos victorias.



Por eso, para el duelo definitivo en el Maracaná de Rio de Janeiro, le cae bien que dos pesos pesados, como el lateral Marcelo y el central Felipe Melo, se hayan recuperado de sendas lesiones.



"El martes es una final. Sabemos que con Fluminense nunca es fácil, pero Dios proveerá", afirmó Felipe Melo, de 40 años, en un video en Instagram.



- Cuentas tricolor -

Al 'tricolor carioca' (9 puntos) le basta una unidad para pasar de ronda, en un grupo en el que los cuatro integrantes tienen chance de clasificar. Ganando asegura la punta.



Perdiendo incluso podría avanzar, dependiendo del resultado del choque entre el argentino River Plate (segundo, 7 puntos) y el paceño The Strongest (colista, 6) que se jugará en paralelo en Buenos Aires.



Cristal (tercero, 7 unidades), que nunca ha ganado en Brasil, pasa con una victoria. El empate le garantiza la tercera posición, que permite disputar los playoffs para octavos de la Copa Sudamericana.



"Vivimos un ambiente fantástico, en el que sabemos de nuestra responsabilidad, pero también tenemos el sueño de conquistar, conquistar y conquistar", afirmó Melo.



Además de motivacional, el mensaje del defensor, recuperado de dolores en la rodilla derecha, también apuntaba a desmentir versiones de prensa sobre supuestos problemas de Marcelo con el club y el grupo.



El laureado lateral izquierdo, de 35 años, volvió a los campos el sábado, en el triunfo 2-1 ante Bahia por el Brasileirao, tras un parón de casi 40 días por problemas en la pantorrilla derecha.



Con las altas de Melo y Marcelo, Diniz tiene casi toda la fuerza máxima a disposición, salvo el volante Alexsander, lesionado, y el zaguero Manoel, suspendido por dopaje.



- Por la hazaña -

Los celestes, dirigidos por el brasileño Tiago Nunes, se ilusionan, de su lado, con un triunfo que los meta en octavos y que además rompa varias marcas propias y del fútbol peruano.



Cristal no disputa esa instancia desde 2004, cuando Boca Juniors (ARG) le impidió el pase a cuartos. Además, un representante inca no juega los octavos desde que Cusco, en ese entonces Real Garcilaso, lo hizo en 2013.



"Cuando llegué quería tener la oportunidad de marcar la diferencia, ahora es la oportunidad. No es fácil, pero grandes historias y momentos surgen de grandes oportunidades", dijo Nunes.



Los limeños llegan a Rio motivados luego de vencer 2-0 en su visita a Cantolao el jueves, en el inicio del torneo Clausura.



El atacante Joao Grimaldo salió de ese juego con molestias en la rodilla, pero está habilitado para la partida. El zaguero Gianfranco Chávez, expulsado en la victoria 2-1 ante The Strongest en Bolivia, será baja.



Alineaciones probables:



Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo - André, Martinelli - Jhon Arias, Ganso, Keno - Germán Cano. DT: Fernando Diniz.



Sporting Cristal: Renato Solís - Jhilmar Lora, Ignácio Da Silva, Rafael Lutiger, Nilson Loyola, Jesús Castillo - Martín Távara, Yoshimar Yotún - Joao Grimaldo, Alejandro Hohberg, Brenner Marlos. DT: Tiago Nunes.



Árbitro: Piero Maza (CHI)