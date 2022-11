Marco Etcheverry, el embajador boliviano en Catar

Marco se siente “orgulloso de que la Federación Boliviana de Fútbol y la FIFA me tengan como imagen del fútbol boliviano”, y expresa su felicidad por representar al país en eventos internacionales. Se emociona “cada vez que me presentan en el exterior y dicen “el boliviano” Marco Etcheverry”. “Cuando el presidente George Busch me invitó a la Casa Blanca, me sentí orgulloso de decir boliviano cuando me preguntó de dónde era, durante un acto de homenaje a miembros de la comunidad hispana”, recordó.