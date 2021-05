Marco Etcheverry: "Que celebren los mediocres"

Escucha esta nota aquí

Que festejen los mediocres. De esa manera se refirió Marco Antonio Etcheverry al fallo que este lunes hizo conocer el Tribunal Departamental Constitucional y que favoreció al comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol que está a la cabeza de Fernando Costa.

El ex mundialista con la selección nacional lamentó que el amparo constitucional interpuesto por Robert Blanco, que pedía que lo restituyan como presidente de la FBF, haya sido desfavorable al ex dirigente de Destroyers, aunque dijo que lo veía venir después de los datos que conoció el domingo y que lo denunció con anticipación.

“Me imagino que están celebrando todos los mediocres que apoyan que los clubes se estén cayendo a pedazos, que no haya divisiones menores, fútbol femenino y que nuestros entrenadores no tengan capacitación. Entonces, que sigan destruyendo al fútbol. Lamentablemente no se pudo con la justicia, pero Dios se encargará de arreglarlo todo”, dijo.

Etcheverry, quien se encuentra en Estados Unidos, sostuvo que pese a este duro revés para el fútbol boliviano lo seguirá defendiendo.

“Seguiré teniendo el valor para defender y amar nuestro fútbol. No puede ser que los que hacen daño tengan más derechos que nosotros que le hemos dando tanto a este deporte”, expresó y a la vez pidió al Presidente Luis Arce Catacora,a quien considera un amigo, que ayude a terminar con las injusticias en el balompié nacional e intervenga como Gobierno para que se haga una auditoría a los manejos que se hace en la FBF de la plata del fútbol.