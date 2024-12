Marcos Riquelme se despide de Oriente Petrolero: “Los voy a extrañar”

Marcos Riquelme, delantero argentino de Oriente Petrolero, anunció su despedida del club a través de una emotiva publicación en Instagram. En su mensaje, expresó: “Como me cuesta estar escribiendo esto, pero llegó el día de despedirme de esta hermosa ciudad, de este gran club y de esta GRAN hinchada como lo es ORIENTE PETROLERO”. Su salida se produce en medio de una crisis institucional y económica que ha afectado al equipo durante el año.



Riquelme no solo se despidió de sus compañeros, a quienes agradeció por su esfuerzo y dedicación, sino que también pidió perdón a la hinchada por los resultados que no reflejaron el verdadero potencial del club. “Estoy seguro que se merecen muchísimo más de lo que le pudimos dar. Gracias por todo, los voy a extrañar”, agregó el delantero, quien dejó claro el cariño que siente por la institución.



A pesar de los momentos críticos que ha atravesado Oriente, los jugadores del primer plantel decidieron afrontar cada partido con profesionalismo y entrega. Sin embargo, Riquelme había compartido recientemente su difícil situación personal: “Solo cobré un mes en todo el año. Estoy viendo de vender mi auto porque necesito cumplir con mis obligaciones”. Esta declaración refleja la dura realidad que viven muchos futbolistas en el club.



La situación financiera del equipo es alarmante; los futbolistas exigen el pago de salarios adeudados que oscilan entre 9 y 11 meses. Este panorama también afecta al cuerpo técnico y al personal administrativo, quienes enfrentan problemas similares. La falta de respuestas por parte de la dirigencia ha generado un ambiente de incertidumbre entre los jugadores.



El futuro de Riquelme es incierto, y se espera que otros jugadores sigan sus pasos tras el partido contra Real Tomayapo este sábado en Tarija. La situación en Oriente Petrolero es insostenible; la falta de liderazgo y compromiso por parte de la directiva ha dejado a los futbolistas sin esperanza.



Desde su llegada al club el año pasado, Riquelme disputó 38 partidos con la camiseta verdolaga, anotando 13 goles y brindando cuatro asistencias. En total, acumuló 2,325 minutos en el campo, convirtiéndose en una pieza clave del equipo durante su estadía.