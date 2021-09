Marcos Rodríguez: “Así lo traigamos a Guardiola o a Mandrake no vamos a cambiar”

Escucha esta nota aquí

Ante las versiones en sentido de que el DT de la selección boliviana César Farías se encuentra en la cuerda floja, debido a los malos resultados en las eliminatorias al Mundial Catar 2022, el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, considera que no es momento del cambio, porque a estas alturas no sería beneficioso.

“Así lo traigamos a Guardiola o Madrake no vamos a cambiar. Yo creo que podemos mejorar en estas eliminatorias con los dos partidos de local que se vienen en octubre, pero qué podemos cambiar con otro entrenador. Si seguimos jugando a este nivel hay mucho por ganar y seis puntos nos dejarían bien parados, no digo que vamos a clasificar al Mundial, pero nos daría esperanza”, dijo a DIEZ.

Aclaró que no hay ninguna reunión programada por el comité ejecutivo de la FBF para tratar la continuidad de Farías, pues se había comentado que este miércoles se analizaría la situación del venezolano.

“Teníamos que reunirnos el sábado para tratar otros temas, pero se suspendió y no hay nueva notificación para una reunión del comité ejecutivo”, afirmó.

A decir de Rodríguez en ningún momento la dirigencia de la FBF ha tratado sobre la continuidad de Farías y desde su posición personal dijo que respalda al entrenador.

“En el comité ejecutivo no se ha hablado sobre la continuidad de Farías, por lo menos no he escuchado que se haya dicho algo sobre eso. Por mi parte, lo voy a apoyar hasta lo último”, agregó el dirigente pandino.

Rodríguez explicó los motivos por los cuales decide respaldar a Farías, pese a que los resultados no han sido los esperados en las eliminatorias y en la pasada Copa América.

“Creo que está haciendo un buen trabajo, veo que hay un grupo unido y los jugadores han evolucionado en su rendimiento", destacó.

“No todos tienen suerte de que acompañen los resultados, esperemos que en esta segunda ronda de las eliminatorias nos toque mejor suerte, hemos hecho buenos partidos, tenemos jugadores en una edad que no teníamos antes, la mayoría era de 28 años para arriba, creo que se está haciendo un buen trabajo”, agregó.

El próximo mes, Bolivia afrontará otra triple fecha por las eliminatorias al Mundial Catar 2022. El jueves 7 de octubre debe visitar a Ecuador y luego tendrá dos partidos seguidos de local, primero ante Perú el domingo 10 y posteriormente contra Paraguay el jueves 14.

Brasil es líder de la tabla de posiciones de las eliminatorias con 24 puntos, le siguen Argentina (18), Uruguay (15), Ecuador (13), Colombia (13), Paraguay (11), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4).

Lea también Fútbol Jaume Cuéllar marcó su primer gol en el CD Lugo de España El boliviano le dio el triunfo (3-2) a su equipo frente al Huesca por la quinta fecha de la segunda división del fútbol español

​