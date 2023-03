Marsella sigue su mala racha en casa con empate 1-1 ante Montpellier

El Marsella (2º) no pasó del empate 1-1 en casa ante el Montpellier (11º), este viernes en el partido de apertura de la 29ª jornada de la Ligue 1 francesa, y confirmó sus problemas como local de esta temporada.



En la clasificación, el Marsella empezó el día a siete puntos del líder París Saint-Germain. Se aproximó ahora provisionalmente a seis puntos, pero el equipo de la capital recibe el domingo al Lyon (10º), con la posibilidad de ampliar el margen a nueve en caso de victoria en el Parque de los Príncipes.



El Montpellier se adelantó en el minuto 12 con un gol de Arnaud Nordin y en el 44 igualó de penal para el Marsella Matteo Guendouzi.



Este empate frena las ilusiones del Marsella en la persecución del PSG, después de haberle recortado tres puntos en la jornada anterior.



La irregularidad ante sus hinchas en el estadio Vélodrome está pasando factura al Marsella este curso. No ganó en sus cinco últimos partidos (tres empates, dos derrotas) ligueros como local y su última victoria en casa en la Ligue 1 se remonta a un triunfo sobre el Lorient el pasado 14 de enero.



"Nuestros resultados en casa y fuera es algo de lo que hemos hablado demasiado, no quiere decir más sobre eso. Hoy no fuimos lo suficientemente buenos como para ganar. El parón por los partidos de selecciones nos ha costado caro, había demasiados jugadores mentalmente y psicológicamente cansados", analizó el entrenador Igor Tudor.



El empate de este viernes no solo complica al Marsella la lucha por el título, sino que podría hacer que el Lens, tercero a tres puntos, le alcance el sábado si gana en Rennes (5º).



Varios jugadores del Marsella dieron muestras de cansancio desde el inicio del partido, después de la ventana de partidos de selecciones de este marzo.



Sin Pau Lopez, enfermo esta semana y mermado físicamente, la sorpresa del once fue Vitinha, alineado en ataque junto a Ruslan Malinovskyi y el chileno Alexis Sánchez. Ese último, clave con un doblete para ganar en Reims en la anterior jornada, no pudo marcar en esta ocasión.



En la segunda mitad, el Montpellier tuvo incluso una gran oportunidad para haber ganado, pero Wahbi Khazri envió fuera desde una excelente posición en el 66.



La próxima semana, el Marsella se desplazará a Lorient y volverá a jugar fuera de casa, donde está cosechando mejores resultados que en su propio estadio.