Martino no descarta que Messi debute el viernes en Inter Miami ante Cruz Azul

"No estoy descartando ponerlos de arranque (a Messi y Busquets). Es pronto. Falta un entrenamiento más y conversar con ellos para ver cómo se sienten y después tomaremos la decisión. Hoy por hoy estamos en la función de hacerlos sumar entrenamientos", declaró el 'Tata' Martino al canal deportivo argentino TyC.



Agregó que "llegaron muy bien los dos, podemos tener alguna expectativa de verlos el viernes. Pero no quiero apresurarme a decir algo que después no pueda cumplir".



Messi y Busquets, excompañeros por más de una década en el Barcelona, llegan a un Inter Miami colista de la MLS, donde lleva once partidos seguidos sin ganar, y que arranca el viernes la Leagues Cup, torneo que disputan los equipos de la liga norteamericana y la mexicana y en la que enfrentará en la primera fecha al Cruz Azul.



Martino celebró volver a dirigir al capitán albiceleste en el Inter Miami, como ya lo hizo en el Barcelona (2013-2014) y en la selección argentina (2014-2016).



Destacó que en esta ocasión encuentra a un Messi "con las mismas ganas de siempre de competir y ganar, pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado en el último año".



"Era un peso muy grande el que tenía encima y sacarse ese peso de encima seguramente lo ha transformado hasta en el día a día", estimó Martino sobre el campeón en el Mundial de Qatar 2022.