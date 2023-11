Martins dejó entrever que podría revisar su posición de retirarse de la selección

Marcelo Martins anunció el lunes que dejará la selección nacional luego del partido contra Uruguay el martes. Así que el cotejo de este jueves ante Perú se supone que fue el último en La Paz con la Verde y lo hizo con una victoria, la primera en estas Eliminatorias.

Pero el ‘Matador’ sorprendió en la rueda de prensa, después del partido, indicando que sostendrá una reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, en Uruguay para hablar sobre el tema de su retiro dela Verde.

“Vamos a tener una charla con el presidente (de la FBF) en Uruguay y vamos a ver qué pasa”, manifestó Martins en la conferencia de prensa tras el 2-0 ante Perú.

Costa, que también participó de la rueda de prensa, reconoció que pedirá continuar a Martins y se mostró optimista de que el jugador aceptará seguir vistiendo los colores de la selección.

“Muy emocionado por tener mi último partido en el Hernando Siles, desde que entre y pise el campo de juego fue una emoción linda, no tengo palabras para describir todo lo que he sentido todo este día. Me siento muy orgullosos de haber defendido esta camiseta, con garra, con amor y con sacrificio”, había expresado Martins, al canal que tiene los derechos de transmisión de las Eliminatorias.

El actual delantero del Independiente del Valle de Ecuador dejó caer alguna lágrima cuando se entonaba el Himno Nacional de Bolivia y cuando fue reemplazado en el minuto 76 por Jair Reinoso, miró al cielo y dijo “Gracias por todo… gracias”.

“Siempre vale la pena representar a la camiseta de la selección y tu patria. No me arrepiento de nada, porque lo hice con amor, lo deje todo en la cancha con mis compañeros, y siempre intente hacerlo de la mejor manera. Me voy con la frente en alto”, agregó.

También tuvo palabras para su padre Mauro Martins (+), quien siempre lo apoyó en su deseo de ser futbolista.

“Mi papá es el mejor de mi vida, él es el que me enseñó a jugar fútbol, me dio muchos consejos y ejemplo para mi vida… Gracias a Dios todo salió bien y me transformé en un jugador profesional”, expresó el goleador histórico de la Verde.

