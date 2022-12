Martins en la mira de Bolívar, The Strongest y clubes de Colombia y Perú, según medios paraguayos

Bolívar

Carlos Lampe aclara que volvió a Bolívar por el proyecto deportivo y no por un tema económico

"Si me hubiera fijado en ese aspecto (económico) no me hubiera ido a jugar a Huachipato de Chile o a Tucumán, porque en mis clubes anteriores ganaba mucho más. Me motivó el gran proyecto deportivo de Bolívar”, afirmó