Martins se incorporó a la selección convencido que se puede clasificar al Mundial

Marcelo Martins llegó a La Paz la noche del domingo y de inmediato se incorporó a la concentración de la selección nacional para ponerse a disposición del DT César Farías. La Verde concentra en la sede de Gobierno para los partidos por eliminatorias contra Venezuela y Chile a jugarse el 28 del mes en curso y el 1 de febrero respectivamente.

Antes de esos dos partidos, Bolivia disputará un amistoso contra Trinidad y Tobado este viernes 21 de enero, en el estadio Patria de Sucre, a partir de las 17:00.

“Muy contento de estar aquí (en La Paz) con la selección y con muchos días de anticipación. Hacer una minipretemporada va a ser muy importante para nosotros”, dijo Martins a su arribo al aeropuerto de El Alto.

Luego de 14 fechas disputadas por las eliminatorias a Catar 2022, Bolivia ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos y está a solo dos unidades del cuarto que otorga la última plaza directa al Mundial y que actualmente ocupa Colombia.

“El sueño de ir al Mundial es de todo el país, nosotros lo hemos hablado muchas veces, es importante ir al Mundial para nosotros, para el periodismo boliviano, para la economía del país y para todos. Tenemos que apoyarnos para que se pueda dar, nunca estuvimos tan cerca y vamos a trabajar duro para que se pueda dar”, añadió el delantero del Cruzeiro de Brasil.

Martins reconoció que Bolivia tiene una ventaja al poder trabajar con varios días de anticipación con relación a las otras selecciones, que comenzarán su tarea recién la próxima semana.

“Todas las selecciones no tienen estos días que tenemos nosotros, hay que trabajar con dedicación. Tenemos que sacarle ventaja a las otras selecciones”, manifestó el delantero cruceño.

Si bien la selección nacional comenzó sus prácticas el fin de semana, no lo hizo con todos los jugadores convocados por Farías, ya que solo acudieron seis futbolistas. Algunos no se presentaron por haber dado positivo a las pruebas de Covid-19 y en otros casos porque sus clubes no los liberaron con la debida anticipación.

“No creo que perjudique, pero lo ideal sería que estén todos los jugadores a disposición, si todos nos unimos y todos queremos ver a una selección competitiva tenemos que apoyar. Los dirigentes tienen que dejar que los jugadores vengan y puedan entrenarse en la selección”, concluyó el capitán de la selección boliviana.

FECHA 15

Jueves 27 de enero

Ecuador 17:00 Brasil

Paraguay 19:00 Uruguay

Chile 20:15 Argentina

Viernes 28 de enero

Colombia 17:00 Perú

Venezuela 18:00 Bolivia

FECHA 16

Martes 1 de febrero

Bolivia 16:00 Chile

Uruguay 19:00 Venezuela

Argentina 19:30 Colombia

Brasil 20:30 Paraguay

Perú 22:00 Ecuador

