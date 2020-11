Martins se reencontró con el gol y Cruzeiro con la victoria

(INCLUYE VIDEO) Doble festejo del boliviano Marcelo Martins, pues volvió a anotar un gol después de casi dos meses y Cruzeiro se reencontró con la victoria, en la Serie B de Brasil. Su aporte permitió que la ‘Raposa’ escale a la decimosexta posición de la tabla (20 puntos), tras 19 partidos disputados.

Martins marcó el primer tanto frente a Paraná, este viernes, en el primer minuto de juego. El 2-0 fue de Airton. La última conquista personal del ‘Flecheiro’ había sido el 8 de septiembre, frente a Clube de Regatas Brasil, el partido terminó 1-1. Tiene tres goles registrados en lo que va del torneo.

Su conjunto no sumaba de a tres, desde el primero de este mes cuando sorprendió al Ponte Preta de Campinas (3-0). Salió de la zona de descenso, pero todavía está en peligro y puede retornar, ya que tiene dos partidos más que su inmediato perseguidor, Náutico del también boliviano Antonio Bustamante, y uno más que Figuerense, Botafogo SP y Oeste.

Fazer um gol com a camisa do @Cruzeiro no @Mineirao... não tem sensação melhor!



Vamos por mais 🏹 pic.twitter.com/yVcDh8tb5Y