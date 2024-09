Martins sobre la construcción de la Casa de la Verde: “Es una noticia muy positiva e importante”

Marcelo Martins, ex capitán y máximo goleador de la selección boliviana, se mostró feliz tras conocer que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) comenzará en dos semanas la construcción de la Casa de la Verde, el centro de entrenamiento para todas las categorías del combinado nacional.



“Acabo de recibir una noticia muy importante y positiva para la selección boliviana y, principalmente, para los jugadores. Tantos años que hemos exigido, buscado y peleado para que tengamos la Casa de la Verde. Tantos millones que entran a la federación y, por fin, supuestamente dicen que la tendrán en breve, en un año o dos, para ofrecer mejores condiciones a los jugadores”, dijo Martins en un video que publicó en su cuenta de Instagram.



“Vamos a estar orando para que eso se concrete, porque en esta renovación se necesita que los chicos tengan la comodidad de competir, como lo hicieron contra Chile. La entrega, predisposición y corazón que dejaron en la cancha deben complementarse con las condiciones adecuadas”.



Bolivia es la única asociación perteneciente a la Conmebol que aún no cuenta con un centro de entrenamiento propio para sus selecciones. Según Fernando Costa, presidente de la FBF, el inicio de las obras está “previsto dentro de las próximas dos semanas”.



“Esperamos que esta vez se concreten esos cuentos que siempre nos contaron durante 17 años de selección. Que sea una buena noticia para los exjugadores y para los chicos que podrán aprovechar esta oportunidad de ver la Casa de la Verde”, sentencia Martins.



La construcción se llevará a cabo en un terreno de cuatro hectáreas en el sector Terrazas de Achumani, en la zona sur de La Paz, cerca del Complejo de The Strongest. Se prevé que la construcción total del centro de entrenamiento esté concluida en 14 meses, es decir, casi a finales de 2025.



Costa informó que el proyecto se desarrollará en tres fases. La primera incluirá la construcción de edificios, que albergarán un hotel de concentración, comedores y graderías. La segunda fase, que avanzará simultáneamente con la primera, consistirá en la construcción de tres canchas reglamentarias: dos de césped natural y una de pasto artificial.



La tercera y última fase se centrará en las conexiones eléctricas, el equipamiento de los gimnasios y la instalación de todos los muebles. Según la FBF, el costo final de toda la construcción supera los 35 millones de bolivianos.