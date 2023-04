Más tiempo significa mejor resultado: Gustavo Costas le dio una mejoría a la Selección, y ahora va por más

Bolivia jugó amistosos ante Uzbekistán y Arabia Saudita. En esos partidos se vio a una Selección muy ordenada, y claramente con ideas concretas. ¿Qué sucedió en La Verde en los días previos? ¿Cuán importantes fueron esos 17 días de concentración? ¿Cuánta diferencia hubo entre el primer y el último entrenamiento? Gustavo Costas, DT de La Verde, le contestó a DIEZ en exclusiva.

- ¿Qué sensaciones tiene después de los dos amistosos?

"Las sensaciones son muy positivas, venimos muy contentos de esta fecha FIFA. Nos impresionó, para bien, el rendimiento de los chicos. Fuimos intensos y presionamos lo más alto posible, como pasa en todos los equipos, a veces nos salió bien, y otras sufrimos".

- ¿Qué es lo más importante en esta etapa de La Verde?

"Encontrar el grupo es lo más importante. A mi siempre me dio mucho resultado hacer un grupo".

- Hubo un cambio táctico en ambos partidos. Ante Uzbekistán salimos con cuatro defensores, pero con los saudís fueron cinco, ¿Cuánto ayudó esa línea de cinco ante Arabia Saudita?

"No me caso con ningún sistema. Eso sí, me caso con la característica de mis equipos. Quiero que sean intensos, que presionen, y que sepan manejar la pelota. A veces saber tener la pelota nos cuesta, somos intensos y logramos recuperarla, pero eso nos cuesta. El otro día fue una línea de cinco, pero a veces se formaba una de cuatro. Si venía el lateral de ellos, el nuestro salía al mediocampo y teníamos llegadas constantes por los dos extremos. Me gustó, y me taparon la boca. Yo los vi jugar en Bolivia y yo pensé que me iba a costar mucho encontrar esa intensidad que yo quiero. El cuerpo humano se acostumbra a algo, y yo cómo voy a cambiar algo si día a día ustedes juegan a 10 por hora, y yo quiero que jueguen a 100 por hora. Es difícil, demostraron que pueden, pero ahora tenemos que continuar. Más allá del resultado, me gustaron ambos partidos".

- ¿Qué tan importantes fueron esas semanas previas, donde pudiste tener a los jugadores? ¿Se podrá repetir ese método de trabajo?

"Es muy importante. Si solamente hubiésemos tenido 3 o 4 días nomás, capaz que ni ellos hubiesen captado lo que queremos. Los primeros entrenamientos me daban vergüenza, hicimos la primera práctica de fútbol, y no sé si hicimos 28 o 30 minutos y la paré porque estaba por enfermarme. Terminó 3 a 3, seis goles, jugando muy abiertos, a 2 por hora, y les dije: 'Así no podemos, así imposible que podamos competir'. Luego les explicamos, les mostramos videos, nos dio tiempo para trabajar más, y todo ese trabajo que estamos haciendo, que no se debería hacer en una Selección, estamos haciendo trabajo que es para los clubes o hasta en inferiores, pero lo tenemos que hacer para obtener lo que yo quiero. Ya en otro entrenamiento de fútbol, a los cuatro días, lo paré a los 40 minutos porque fue extraordinario. Salimos 0 a 0, pero con una dinámica impresionante, y les dije: 'Esa es la manera de jugar, si quieren estar en la Selección, esta es la manera'. Hay que tener días trabajando, yo rompí tanto las bolas con los microciclos porque yo necesito tenerlos más días conmigo. Ya estamos viendo la fecha de junio y no sé cuántos días los voy a tener. Son importantísimos".



- ¿Esta fue la base de la Selección?

"Todos están invitados a la Selección, depende de ellos estar o no. Si yo te veo jugar en el campeonato y venís caminando, si cuando tenés que salir, te quedás parado dentro del área, o si perdiste la pelota y no volvés... sabés que conmigo no vas a contar. Yo voy a llevar al que mejor está. Me gustó que captaron rápido la idea, tenemos que mantenerla ahora. Lo que hicieron acá, que lo hagan en sus equipos".







