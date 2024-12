Mascherano, presentado en el Inter Miami: "Me avalan mis 20 años de carrera"

"La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo 3 años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido", dijo Mascherano durante su rueda de prensa de presentación en Miami.

"No solamente me une la relación con Leo, tengo otros 3 jugadores en la plantilla con los que he jugado mucho tiempo. Tengo una relación muy cercana que no voy a negar", afirmó Mascherano, que con el Barcelona ganó dos Copas de Europa y cinco títulos de liga.