Mateo Bustos, refuerzo de San Antonio: “Estamos para pelear cualquier cosa”

“Estoy muy contento de estar acá, he llegado y me han recibido muy bien en el club, mis compañeros también recibieron bien y estoy contento, esperando el inicio del torneo”, dijo Bustos.

“Yo estuve jugando en Persita en Indonesia y me habló mi amigo Lucas Basualdo, que ahora va a ser mi representante. Me dijo que había la posibilidad de venir a San Antonio, un club que había ascendido ahora y no dude nunca en decir que sí” , agregó el jugador.

Reveló que antes de venir a Bolivia ya tenía conocimiento del fútbol nuestro , pues tenía referencias de amigos y de ex compañeros que tuvo en diferentes equipos. También reconoció que, por el momento, aún no está en la plenitud de sus condiciones físicas.