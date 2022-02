Mauricio Pochettino reveló que tuvo un incidente tras el gol de Mbappé

Escucha esta nota aquí

El DT del PSG Mauricio Pochettino celebró, como todo el estadio Parque de los Principes, el gol de Mbappé al Real Madrid en el minuto 93. Un gol que deja al equipo parisino un paso más cerca de los cuartos de final de la Champions League.

Una celebración en la que el entrenador argentino, de 49 años, tuvo un incidente con uno de sus jugadores que él mismo relató tras el encuentro disputado el martes en Francia.

Pochettino explicó que en la celebración recibió un golpe en la nariz y tuvo incluso que ir a hablar con el médico del conjunto parisino. Afortunadamente todo quedó solo en un golpe.

“Sentí dos cosas. Primero alegría, y después Paredes que me pegó con el pecho en la nariz y pensé que me rompió la nariz. Tuve que ir al médico a decirle lo que me pasó. Eso es lo que sentí: alegría y después que me rompieron la nariz”, revelo el entrenador argentino.

La revancha entre PSG y Real Madrid por octavos de final de la Champions se jugará el 9 de marzo, a partir de las 16:00, en España. /Mundo Deportivo

Lea también Real Santa Cruz Alan Mercado: “Real Santa Cruz sabe de sacar puntos en la altura ” El mediocampista del equipo albo considera que el rendimiento del grupo va mejorando a medida que pasan los días. El viernes, Real visitará a Nacional Potosí

​