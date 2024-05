Mauricio Soria asume el reto de dirigir a la ADG en Costa Rica

La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) anunció este viernes la contratación del experimentado entrenador boliviano Mauricio Soria como su nuevo director técnico para la temporada 2024. Soria, de 57 años, llega al club costarricense con la misión de llevar al equipo al éxito en el Torneo de Apertura y Clausura de la Primera División de la ​​Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT)​​. El estratega cochabambino estuvo ligado hasta hace poco a Aurora.



“Este experimentado entrenador sudamericano, se ha consagrado en tres ocasiones Campeón Nacional de Bolivia con los reconocidos clubes Jorge Wilstermann, Real Potosí y The Strongest. Además, logró clasificar al Aurora a segunda fase de la Copa Libertadores de América, y en el más prestigioso torneo del continente, compitió con The Strongest, derrotando a equipos como Sao Paolo de Brasil. Por su parte, ubicó al popular Blooming en segunda fase de la Copa Sudamericana”, indica el comunicado oficial del club costarricense.



“En tanto, fue Seleccionador Nacional de Bolivia, disputando la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016. Dirigió a los bolivianos en la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018”, añade.



El entrenador boliviano, que ha sido campeón con Real Potosí, The Strongest y Wilstermann, estará acompañado por Gerardo González como preparador físico y Diego Soria, su hijo, como asistente técnico y analista de video. Esta será la primera vez que Mauricio Soria dirija a un club fuera de Bolivia.



"Mauricio Soria es un entrenador con una amplia experiencia y un palmarés impresionante en Bolivia. Estamos convencidos de que su llegada será un impulso importante para nuestro equipo y que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos en la próxima temporada", declaró el presidente de la ADG, Juan Carlos Rojas.



La ADG espera que la llegada de Soria y su cuerpo técnico pueda revitalizar al equipo después de una temporada irregular en la que no lograron clasificar a la liguilla por el título.



Historia de la ADG



La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) es un club con una rica historia en el fútbol costarricense. Fundado en 1973 como Nicoya FC, el equipo tiene casi cinco décadas de trayectoria en el fútbol tico.