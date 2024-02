Mauricio Soria busca que su Aurora juegue con "valentía" ante Botafogo

El director técnico del Club Aurora, Mauricio Soria, expresó su satisfacción tras la clasificación de su equipo a la fase 2 de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Melgar de Perú en la fase inicial del torneo.



"Jugar una Copa Libertadores sin haber tenido partidos previos no es un escenario normal. Hemos tenido solamente partidos (amistosos) que hemos jugado en nuestro complejo, y que no ayudaban tanto", mencionó Soria, destacando los desafíos enfrentados por su equipo.



En cuanto a la difícil serie contra Melgar, Soria comentó: "La verdad que ha sido muy difícil, una llave muy difícil con un equipo que tiene mucho potencial, pero gracias a Dios hemos podido pasar. Hemos ganado y empatado, no nos hemos pasado por solamente goles."



Ante la próxima fase, el técnico resaltó la importancia de tener reemplazantes para los jugadores expulsados y trabajar en la recuperación del equipo. "Nosotros no vamos a permitir que las cosas nos salgan mal en nuestra casa", enfatizó.



Soria también elogió el desempeño de sus jugadores, recordando experiencias pasadas en las que lograron hazañas similares. "Es realmente motivo de halagar a los futbolistas, ellos realmente se merecen ese premio, el aplauso y todo lo que haya para ellos, porque realmente han hecho muchas cosas maravillosas esta noche", expresó.



Con valentía y siguiendo la línea de juego que intenta inculcar, Soria espera que su equipo continúe avanzando en la competición. "Vamos a tratar de pasar, ojalá Dios quiera y podamos hacerlo con la valentía que lo hicimos (ante Melgar) y con la forma de juego que se les intenta inculcar a los jugadores para que ellos la desarrollen", concluyó el entrenador.