Mauricio Soria, DT de Aurora: "Necesitamos del apoyo de FBF para poder suspender estos tres partidos"

También tuvo autocrítica sobre la manera de jugar ante Melgar: "Cuando no tienes mucho volumen de juego, las jugadas a pelota parada ayudan. Por ejemplo en estos dos partidos, nosotros no hemos tenido un gran volumen de juego. Hemos intentado hacerlo, pero el equipo rival era bastante bueno como y no nos posibilitó tener un volumen más interesante, como el que normalmente desarrollan los equipos que yo dirijo".



Con respecto al próximo enfrentamiento contra Botafogo en la fase 2, Soria afirmó: "Estamos en proceso de estudio y preparación del rival. Intentaremos reemplazar a los jugadores expulsados (David Robles y Oswaldo Blanco) con alternativas del banco y modificar el sistema de juego ofensivo para darle otro tipo de llegada al equipo".



Finalmente, Soria abordó el apretado calendario que enfrentará el club y la necesidad de posponer algunos partidos del Torneo Apertura para poder concentrarse en la Copa Libertadores. El DT comentó con ironía sobre las fechas dispuestas de FBF, señalando que la misma dirigencia 'no le tenía fe' a Aurora: