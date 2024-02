Maximiliano Caire: “La idea es que en los próximos amistosos sume minutos”

Maximiliano Caire arribó a The Strongest con la misión de consolidarse en el onceno titular de Pablo Lavallén. El ex defensor de Oriente Petrolero buscará sumar sus primeros minutos en los próximos amistosos.



“Pablo Lavallén me comentó su idea, quiere que en los próximos amistosos ya pueda sumar minutos para que llegue bien al inicio del torneo. Me estoy poniendo a punto en la parte física”, indicó el argentino este lunes en La Paz.



Caire reconoció que todavía no ha realizado trabajos tácticos ni técnicos con el resto del plantel.



“Todavía no he hecho trabajos tácticos y técnicos con el grupo. De a poquito voy mirando lo que se hace en los entrenamientos, así voy a ir asimilando la idea de Pablo (Lavallén)”.



El jugador de 37 años dijo que existe buena predisposición por parte de todos sus compañeros. Además, aseguró que puede adaptarse a la posición que requiera el entrenador.



“Me gusta la idea del entrenador. Existe una muy buena predisposición por parte de todos mi compañeros. Estoy muy ilusionado con eso”.



“Lo he dicho siempre, yo voy a estar donde me necesiten. Sinceramente no he hablado todavía con el profe, seguramente cuando empiece a involucrarme más con el grupo ya me dirá lo que quiere de mi”, concluyó.