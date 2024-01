Mbappé asegura que aún no ha tomado la decisión sobre su futuro

El delantero francés Kylian Mbappé, que finaliza contrato con el PSG en junio de 2024, y que desde el lunes es libre de firmar con el equipo que quiera, aseguró este miércoles que aún no ha "elegido" sobre su futuro.

"Todavía no he realizado mi elección . Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas", declaró Mbappé en zona mixta luego de la victoria ante el Toulouse (2-0) este miércoles en la Supercopa francesa.

"Mi futuro no es un asunto interno. Hay que pensar en el equipo", añadió el parisino, autor de un gol este miércoles.