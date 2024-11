Mbappé ausente de la convocatoria de Deschamps para los dos próximos partidos de Francia

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia.



Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los "bleus", aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.



El seleccionador evitó explicar los motivos de la ausencia de Mbappé, pero señaló que es "puntual", que el jugador quería acudir y que "nada tiene que ver con motivos extradeportivos, porque en eso prevalece la presunción de inocencia", en una clara relación a una investigación judicial que podría tener pendiente el delantero en Suecia.



Según varios medios de ese país, el delantero del Real Madrid está siendo objeto de una investigación por una presunta violación durante una estancia que tuvo lugar a mediados de octubre.



Deschamps afrontó una situación embarazosa ante las numerosas preguntas sobre la ausencia del capitán, que tuvo dificultades para explicar.



"He mantenido varias conversaciones con él, he reflexionado y he tomado esta decisión porque creo que es lo mejor", dijo, una fórmula ambigua que repitió en varias ocasiones, al tiempo que señaló que el futbolista "no tiene por qué estar de acuerdo" con él.



El seleccionador aseguró que no tenía intención de argumentar más su decisión, reconoció que "no es suficiente" pero dijo que de hacerlo "podría llevar a otras interpretaciones". "No voy a decir más, asumo esta decisión, punto", añadió.



Deschamps trató de desvincular esa ausencia del rendimiento deportivo del jugador, aunque reconoció que "ahora atraviesa un momento de menor eficacia y es lógico que sea juzgado por ello".



Pero indicó que el debate sobre su posición de delantero centro en el Real Madrid no le atañe: "Ya ha jugado ahí en París y con nosotros, tiene calidad para marcar en diferentes sistemas".



El seleccionador aseguró que en su carrera ha tenido que tomar "decisiones duras" y que las asume totalmente, pese a que "al fin y al cabo afectan a seres humanos", pero que sus consecuencias dependen "de la sensibilidad de unos y otros".



El mes pasado, Mbappé no fue convocado tras haber superado una lesión que sufrió el 23 de septiembre que le hizo perderse el derbi contra el Atlético de Madrid.



"No quiero correr riesgos", dijo entonces Deschamps. Pero el técnico blanco, Carlo Ancelotti, le puso en el segundo tiempo contra el Lille y, dos días más tarde de la conferencia de prensa del seleccionador galo, en su once inicial contra el Villarreal.



Aquellos hechos abrieron un profundo debate sobre el compromiso del delantero con la selección, que ahora se reaviva con esta nueva ausencia, sin que sufra ningún problema físico.



El resto de la convocatoria no tiene grandes sorpresas, con el retorno del veterano Ngolo Kanté, la ausencia por lesión del madridista Aurélien Tchouameni, y la primera convocatoria del portero del Lille Lucas Chevalier, tras sus grandes actuaciones europeas.



En la lista del seleccionador figura el defensa barcelonista Jules Koundé y el centrocampista madridista Eduardo Camavinga.



- Lista de Deschamps:



Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA), Lucas Chevalier (Lille/FRA).



Defensas: Jonathan Clauss (Niza/FRA), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Theo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE).



Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Mattéo Guendouzi (Lazio Roma/ITA), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/ARS), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Marsella/FRA), Warren Zaïre-Emery (París-SG/FRA).



Delanteros: Bradley Barcola (París-SG/FRA), Ousmane Dembélé (París-SG/FRA), Randal Kolo Muani (París-SG/FRA), Christopher Nkunku (Chelsea/ING), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA).