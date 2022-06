Mbappé denuncia "racismo" tras su penal fallado y contradice a presidente de su federación

Escucha esta nota aquí

Después de que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, hablara este domingo de la falta de apoyo sentido por Kylian Mbappé tras la eliminación en la pasada Eurocopa, el internacional galo reaccionó en Twitter, lamentando que el responsable del organismo no hubiera tenido en cuenta el "racismo" del que fue víctima.



En un tuit, el delantero del PSG matizó una declaración del presidente de la FFF en una entrevista acordada al Journal Du Dimanche, donde el dirigente decía que Mbappé "pensaba que la federación no le había defendido tras su penal fallado (frente a Suiza en la Eurocopa disputada el pasado año) y las críticas en las redes sociales".



"Le expliqué sobre todo que era con respecto al racismo, y NO al penal", respondió el jugador en su cuenta Twitter. "Pero él consideraba que no había habido racismo...".



En el diario, Noël Le Graët habló más ampliamente sobre su relación con Kylian Mbappé y las conversaciones tras la eliminación en octavos de final frente a Suiza (3-3, 5-4 en los penales), donde el delantero parisino no transformó su penal, el último, que condujo a la eliminación.



"Pensaba que la federación no le había defendido tras su penal fallado y las críticas en las redes sociales. Nos vimos durante cinco minutos en mi despacho. + No quise decir eso, al contrario, usted siempre fue muy amable+", explicó el presidente de la FFF, añadiendo que el delantero "no quería jugar más con la selección francesa, algo que evidentemente no pensaba".



- "Poco o nada" de racismo en el fútbol -

En septiembre de 2021, Noël Le Graët había sido ya objeto de críticas tras haber declarado que el racismo en el fútbol "no existe o existe poco".



Unos meses antes, en julio, la fiscalía de París había anunciado una investigación sobre mensajes racistas hacia algunos jugadores de la selección francesa tras la Eurocopa.



El presidente del Consejo ejecutivo de la colectividad territorial de Martinica, Serge Letchimy, había escrito el 30 de junio al ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, para condenar "palabras injuriosas" hacia Mbappé.



Entre ellos, un mensaje muy difundido y que insultaba al delantero del PSG con la frase "sucio negro" que "merece recibir un centenar de latigazos".



El sábado, la FIFA publicó un informe que hablaba del aumento del número de insultos de los que son víctimas en las redes sociales.



Según este estudio, un 38% de ellos son de carácter racista.



A cinco meses del Mundial, la FIFA también comunicó que está desarrollando un "plan de protección de los equipos, de los jugadores, de los árbitros y de los aficionados" frente a este tipo de mensajes durante las competiciones internacionales.



Ese plan incluiría un "servicio de moderación" que permitirá detectar los mensajes y hacerlos invisibles "para los destinatarios y sus abonados".



