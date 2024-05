Mbappé dice adiós al PSG con la obtención de la Copa de Francia

Mbappé atraía todas las miradas en su último partido como jugador del PSG , pero no pudo despedirse marcando y los autores de los tantos fueron Ousmane Dembelé (minuto 22) y el español Fabián Ruiz (34).

Para el Lyon acortó la desventaja el irlandés Jake O'Brien (55), pero no pudo equilibrar el marcador y terminó derrotado ante el gran favorito.

Pese a no marcar, no puede decirse que Mbappé, que se había perdido los dos últimos partidos ligueros por un pequeño problema físico, estuviera desaparecido en combate, ya que se mostró activo y dinámico, con presencia constante en el juego ofensivo del equipo de la capital y con una larga lista de ocasiones (1, 9, 20, 41, 49, 60, 71 y 85), más o menos peligrosas pero no materializadas.