Mbappé elude responder a las preguntas sobre su futuro en el PSG

"Había anunciado en cuanto realicé mis primeras declaraciones como capitán que no vendría a todas las conferencias de prensa, debido al rol de Antoine Griezmann, de su experiencia. No soy su superior jerárquico. Hice las tres primeras conferencias, Antoine hizo las tres siguientes y dije que dejaríamos la puerta abierta a otros líderes, Mike Maignan, el arquero titular, o Aurélien Tchouameni", declaró de entrada Mbappé para explicar su prolongado mutismo mediático con la selección de Francia, que se produjo justo después de las tensiones con la dirección del PSG.

El campeón del mundo en 2018 fue apartado del primer equipo del PSG durante varias semanas durante la pretemporada después de haber anunciado su intención de no activar una cláusula que le permitiese prolongar su contrato p or un año, hasta 2025.

"No es en absoluto la actualidad de la selección de Francia, vine aquí como capitán de la selección francesa y me gustaría seguir siéndolo los próximos días. Si esa cuestión os interesa mucho, hay que venir al Campus PSG, me preguntáis y responderé si soy llamado para la conferencia de prensa. ¿Normal, no? El país ante todo", respondió.