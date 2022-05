Mbappé festeja su renovación en el PSG con un triplete, emotivo adiós de Di María

Escucha esta nota aquí

El París Saint-Germain, campeón de la Ligue 1 desde abril, cerró su temporada con un triunfo 5-0 sobre el Metz, este sábado en el Parque de los Príncipes, donde su astro Kylian Mbappé firmó un triplete en el día que se anunció su renovación hasta 2025.

Mbappé se convirtió así en el protagonista del día, que tuvo otros momentos para el recuerdo, especialmente el emotivo adiós del argentino Ángel Di María, que firmó uno de los tantos de su equipo en el día en el que jugaba su último partido con el club, que abandonará después de siete años.

Di María fue sustituido en el minuto 75 de partido y recibió una enorme ovación por parte de los hinchas, a la vez que sus compañeros le hacían un pasillo de honor y él les iba abrazando. El 'Fideo' no pudo evitar las lágrimas de emoción.

"He tenido muchos años aquí, he vivido momentos muy importantes en estos siete años. La mitad de mi carrera aquí, en esta ciudad. Irme así, de esta manera, es lo mejor que me podía pasar", declaró Di María después del partido al micrófono de Prime Video.

El gol del argentino había llegado en el minuto 67, para sellar el 5-0, después del triplete de Mbappé (minutos 24, 28, 50) y de uno de Neymar (31), que firmó así su gol número 100 con la elástica del PSG.

Antes del partido, el presidente Nasser Al Khelaifi oficializó la noticia de la renovación hasta 2025 de Mbappé, que se había filtrado a la prensa unas horas antes.

Lo hizo en un mensaje al público desde un estrado colocado para la ocasión en el césped, con Mbappé a su lado. El atacante de 23 años, cuyo nombre sonó durante meses como posible fichaje del Real Madrid, también dirigió unas palabras al público.

"Estoy muy contento por quedarme en Francia, en París, en mi ciudad. Espero continuar haciendo lo que más me gusta hacer, jugar al fútbol y ganar trofeos", afirmó.

- Marsella subcampeón, Burdeos desciende -

Si bien para el PSG la última jornada fue una fiesta, para otros equipos había objetivos importantes en juego este sábado.

El Marsella consiguió el subcampeonato y con ello el pase directo a los grupos de la próxima Liga de Campeones.

El Marsella había empezado la jornada en tercer puesto pero subió al segundo al ganar 4-0 al Estrasburgo (6º), con doblete incluido del brasileño Gerson, y aprovechar el empate 2-2 del Mónaco en Lens (7º).

El equipo monegasco vio escaparse el objetivo en el último suspiro, cuando el camerunés Ignatius Ganago empató para el Lens en el 90+6.

Eso hizo que el Mónaco quedara tercero, a dos puntos del Marsella, por lo que está clasificado para la Liga de Campeones pero no directamente para la fase de grupos, sino que tendrá que pasar primero por la ronda preliminar.

"Ha sido difícil para el corazón. Hoy tenemos muchas emociones. Estoy muy contento por el equipo, los jugadores han hecho un año increíble", celebró el entrenador argentino del Marsella, Jorge Sampaoli.

El Rennes, que empató 2-2 con el Lille (10º), finalizó cuarto y accede a la fase de grupos de la Europa League, por delante del Niza, que ganó 3-2 en Reims (12º), fue quinto y se clasifica por su parte para la Conference League.

En la parte baja de la tabla, el drama del descenso directo fue para el Burdeos (20º) y el Metz (19º), mientras que el Saint-Etienne finalizó decimoctavo y tendrá que jugar un 'playoff' por la permanencia ante un equipo de segunda división.

El Burdeos llegaba prácticamente condenado a esta jornada y, aunque ganó 4-2 en Brest (11º), no pudo evitar quedar colista de la clasificación y regresar tres décadas después a la Ligue 2.

Un duro golpe para un equipo seis veces campeón de Francia en su historia, la última de ellas en 2009.

El Metz, penúltimo, vio escaparse la posibilidad de conseguir el puesto de 'playoff' por su descalabro ante el PSG en el Parque de los Príncipes.

Esa derrota del Metz fue aprovechada por el Saint-Etienne, que consiguió ese puesto de 'playoff' al empatar 1-1 en Nantes (9º).

