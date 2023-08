Mbappé: la liga francesa inicia este fin de semana y la novela del PSG aún continúa

Este viernes tomó la palabra Luis Enrique, el nuevo técnico del PSG, en la víspera de su estreno en la Ligue 1, el sábado en el Parque de los Príncipes ante el Lorient, un duelo en el que no estará la estrella, apartada del grupo a la espera de acontecimientos.



"Es un tema que ya se resolvió en el pasado de forma positiva antes de que yo estuviera aquí. Espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Recuerdo las palabras del presidente: el club está por encima de jugadores y de directores deportivos y lo comparto al 100%", zanjó el técnico español cuando le preguntaron por la superestrella.



- Las posiciones -

El inicio del conflicto se remonta al 12 de junio, con la revelación de una carta enviada por Mbappé a los dirigentes del PSG en la que el campeón del mundo en 2018 expresaba su intención de no activar una opción que figuraba en su contrato de dos temporadas, firmado en mayo de 2022, que le permitía ampliar su vinculación un año, hasta junio de 2025, pero reafirmando que no quería dejar el club en la presente ventana de fichajes.



Esto se traduce en que su próximo equipo no tendría que pagar un traspaso al PSG para contratarlo, una posición juzgada como inaceptable por los propietarios cataríes del club, que creen que Mbappé ya tiene un acuerdo con el Real Madrid para 2024, según fuentes próximas a la negociación.



"Queremos que se quede, lo podemos repetir dos o tres veces, pero no puede irse gratis. Esto no es negociable", señaló el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el 5 de julio.



El pulso quedó definido con la exclusión de Mbappé de la gira de pretemporada del PSG por Japón y Corea del Sur. Al regreso de la expedición, el jugador continuó entrenándose junto al resto de futbolistas "indeseables", al margen de los que cuentan para esta temporada.



Según una fuente interna del PSG, Mbappé recibió a continuación una propuesta de renovación de contrato con una cláusula de "venta garantizada" al final de la próxima temporada, pero fue rechazada.



- Los desafíos económicos -

La tensión entre el club y el jugador tiene un componente económico capital. En la prolongación de su contrato, en 2022, el mejor goleador del pasado Mundial se convirtió en el tercer deportista mejor pagado del planeta, según la revista Forbes.



Según el diario Le Parisien, el jugador se aseguró un salario de 72 millones de euros brutos anuales (79 millones de dólares), con una prima por la firma de 150 millones de euros (164 millones de dólares) y una prima de fidelidad creciente, 70 millones brutos el primer año, 80 millones el segundo y 90 millones en caso de activar el tercer año de contrato.



Quedándose en París hasta junio de 2024, sin ampliar su contrato más allá, Mbappé se aseguraría recibir más de 200 millones de euros y podría conseguir otra prima por la firma en un nuevo club ya que este no tendría que pagar traspaso al PSG por sus servicios.



- Posibles escenarios -

A tres semanas del cierre del mercado, Mbappé no quiere ni salir ni renovar y los dirigentes del PSG aseguran que están preparados para dejar sin jugar al número 7 durante toda la temporada si se mantiene inflexible. ¿Podrán ejecutar esta amenaza?



A un año de la Eurocopa y de los Juegos de París, que Mbappé sueña disputar, parece irreal que el capitán de la selección francesa, uno de los mejores futbolistas del mundo, pase una temporada en blanco.



En caso de que finalmente pudiera salir, su destino lógico parece el Real Madrid, el club de sus sueños de infancia, huérfano de un referente tras la salida de Karim Benzema al campeonato saudita.



Según una fuente próxima a las negociaciones, al gigante blanco se le unen Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter y Barcelona. El Al-Hilal, de Arabia Saudita, le propuso 300 millones de euros al PSG, sin convencer al jugador.