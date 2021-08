Mbappé: "La Liga francesa no es la mejor del mundo"

Escucha esta nota aquí

Kylian Mbappé es el hombre de moda en el presente mercado de pases. Su posible fichaje por el Real Madrid (el PSG, según adelantó este lunes RMC, se habría abierto a una negociación) está haciendo correr ríos de tinta. En una entrevista que publica la edición española de la revista Esquire, da algunas pistas sobre sus intenciones.

Al hablar del nivel de la Liga gala, no duda en afirmar que "no es el mejor campeonato del mundo, pero siento la responsabilidad de ayudar a que crezca". Y aunque en ningún momento es interrogado sobre su posible fichaje por el Real Madrid, sí habla de su relación con algunos de sus compañeros: "Un equipo no es un grupo de amigos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar”.

Sobre Neymar, por ejemplo, concreta haberle dicho que "te prometo que no quiero ocupar tu lugar" tras ganar el Mundial y convertirse en candidato al Balón de Oro.

Y en clave barcelonista, no duda en calificar su actuación en el Camp Nou en la Champions pasada como "el mejor partido de mi carrera. Ayudé tanto en ataque como en defensa, acerté en la creación y finalización de mis jugadas. en el uno contra uno, gané el 90% de mis duelos...".

En el plano individual no tiene reparo en elogiarse al asegurar que "pocos cambian de posición como yo, en jugado en todos los puestos de la delantera. No creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. Sí, creo que soy una estrella: cuando tu cara está en todas partes de la ciudad y del mundo, eso es seguro".

Al compararse con Messi y Ronaldo, asegura que "decirte a ti mismo que lo harás mejor que ellos es una falta de conciencia: son incomparables, han roto todas las leyes de la estadística. Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi". /Mundo Deportivo

​