Mbappé "merece el Balón de Oro", estima el presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi

"Los problemas que hemos tenido se quedan dentro de la familia, y Kylian forma parte de la familia", explicó el presidente del club parisino después de los últimos meses movidos entre el club y el jugador.



Apartado después de haberse negado a renovar su contrato, que concluye en 2024, el campeón del mundo de 2018 se perdió casi toda la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador del PSG Luis Enrique.



Por el momento, Mbappé aún no ha renovado.



"Estoy orgulloso de lo que hace, y de lo que hace todo el equipo. Tenemos al mejor jugador del mundo, y en mi opinión merece el Balón de Oro", añadió Al-Khelaïfi, mientras que la estrella francesa ha marcado ocho goles en cinco partidos esta temporada.



Nasser Al-Khelaifi también respondió a la estrella argentina Lionel Messi, que se fue a final de temporada al Inter Miami y que se ha mostrado crítico con el PSG, especialmente decepcionado por no haber tenido un "reconocimiento" como campeón del mundo. Un título conquistado tras ganar a Francia en la final del Mundial de Catar en diciembre de 2022.



"Como todo el mundo vio - incluso publicamos un video - felicitamos a Messi en el entrenamiento y también en privado", declaró el dirigente del PSG.



"Pero con respeto, nosotros somos un club francés. Era delicado por supuesto hacer la fiesta en el estadio. Tenemos que respetar al país al que derrotó, a sus compañeros de la selección de Francia y a nuestros aficionados también. Pero fue y sigue siendo un jugador increíble, estamos orgullosos de haberlo tenido aquí", prosiguió.



En una entrevista difundida el jueves en la cadena de Youtube Olga, Messi había declarado: "No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo", "fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, además de los otros 25 jugadores (campeones del mundo), pero bueno".