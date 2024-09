Mbappé no ve la Liga de Naciones como "una revancha" de su fallida Eurocopa

El Francia-Italia no representa "una revancha" para Kylian Mbappé después de una Eurocopa fallida para él en el plano individual, aseguró el jugador del Real Madrid este jueves, en la víspera del partido con el que los 'Bleus' arrancan en la nueva edición de la Liga de Naciones.

"Puede que sea la edad, he aprendido que no existe la revancha", aseguró el capitán de Francia, de 25 años.

"Todo es una cuestión de procesos. Lo que pasó, bien o no bien, el año pasado, me servirá en este año", aseguró Mbappé, que solo marcó un gol en la Eurocopa-2024, donde Francia cayó ante España en semifinales.

"Ya ganamos ese torneo [en 2021], pero al final del partido no sentí que hubiéramos ganado un trofeo. Volvimos a Francia y no sentí nada, no provocó un entusiasmo extraordinario", contó.