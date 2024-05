Mbappé recibe su quinto trofeo UNFP a mejor jugador de la liga francesa antes de su marcha del PSG

Kylian Mbappé fue proclamado este lunes mejor jugador de la Ligue 1 por quinta ocasión consecutiva en la gala de los Trofeos UNFP en París, antes de su marcha del PSG.



El dominio del conjunto parisino sólo se vio alterado por el técnico del Brest, Eric Roy, elegido mejor entrenador.



Mbappé, que disputó el domingo su último partido en el Parque de los Príncipes con la elástica parisina, mejora así un nuevo récord que ya ostentaba: nunca un jugador ha logrado más coronas que él en estos premios otorgados por el sindicato de jugadores (UNFP) desde 1994, en los que los laureados son elegidos por los votos de sus compañeros.



A pesar de haber realizado una temporada discreta para un jugador de su estatus, sobre todo desde el mes de febrero y el anuncio de su marcha del club que fue filtrada a la prensa, Mbappé superó ampliamente a jugadores como su compañero Ousmane Dembélé o el centrocampista del Brest Pierre Lees-Melou.



Entre todos los récords que ya atesora, Mbappé, de nuevo autor de un gol el domingo a pesar de la derrota del PSG ante el Toulouse (3-1), podría convertirse en el máximo goleador de la Ligue 1 por sexto año consecutivo.



Mbappé habrá pasado nueve temporadas en la élite del fútbol francés, dos en el Mónaco y siete en el PSG.



- Discurso sin polémicas -

El delantero campeón del mundo en 2018 eludió las polémicas en su discurso al recibir el premio. Mbappé, una vez en el escenario, no olvidó dar las gracias al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y al emir de Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, propietario del club parisino.



El capitán de la selección francesa, que disputará la Eurocopa en Alemania en junio, pero probablemente no los Juegos Olímpicos en julio como había expresado su deseo meses atrás, también justificó diplomáticamente su posible ausencia en la cita olímpica.



"Todo el mundo conoce la situación", declaró el jugador, al que todos los indicios sitúan en el Real Madrid. "No es una decisión que dependa de mí. Pase lo que pase, estaré feliz. Los Juegos Olímpicos van más allá de mi presencia o no. Espero que demostremos que Francia es un país de deporte y que sabemos recibir al mundo".



Además del nuevo galardón de Mbappé, el club parisino, ganador de liga por 12ª ocasión en su historia, se llevó casi todos los premios de la UNFP.



Su compañero Warren Zaïre-Emery fue designado mejor jugador joven de la temporada y el italiano Gianluigi Donnarumma, mejor arquero.



El PSG situó a siete jugadores en el once tipo de la temporada.



También tuvo protagonismo el PSG femenino, ya que su delantera malauí Tabitha Chawinga, máxima goleadora y asistente, fue proclamada mejor jugadora de la liga francesa.



Al conjunto parisino se le escapó el premio al mejor entrenador, en el que el técnico del Brest Éric Roy superó a Luis Enrique.



Roy, llegado al Brest en enero de 2023, salvó primero del descenso al club bretón y en esta ocasión ya ha asegurado su presencia en alguna competición europea, de momento como mínimo en la Europa League, y quizá en Liga de Campeones.