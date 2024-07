Mbappé y Cristiano Ronaldo se citan en los cuartos de la Eurocopa

"Primero estaba triste y después alegre, es lo que el fútbol te da, momentos inexplicables. No he cometido un solo error este año y cuando más lo necesitaba Oblak lo ha parado", dijo Ronaldo.

- 'No caímos en su trampa' -

"Nuestro rival tomó muchas precauciones, aunque sobre el papel son un equipo ofensivo. Hicimos todo lo que pudimos para crear ocasiones y tuvimos más que ellos. No caímos en su trampa, eso me gustó, pero obviamente no se puede ganar solo con la posesión", analizó el seleccionador galo Didier Deschamps.